شكرا لقرائتكم خبر عن بن حبريش يدشّن فعاليات “الشهر الوردي“ للتوعية بسرطان الثدي والان مع التفاصيل

برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وفي سياق مشاركةً قيادة المحافظة والمجتمع في الفعاليات التوعوية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر لاكتشاف المرض في مراحله الأولى للوقاية منه .

دشن وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش صباح اليوم بالمكلا فعاليات (الشهر الوردي) أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي التي تنظمها على مدى هذا الشهر مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" تحت شعار (لأنكِ الحياة .. فحصكِ نجاة) .

أقيمت بهذه المناسبة احتفائية حضرها وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة ومنتسبيها ورعاة الحملة والقطاع النسوي ، والتي أقيمت في سياق مشاركةً قيادة المحافظة والمجتمع في الفعاليات التوعوية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر لاكتشاف المرض في مراحله الأولى للوقاية منه ، واحتفاءً بالذكرى التاسعة لتأسيس رابطة سند النسوية الخاصة بتقديم الدعم النفسي لمريضات السرطان .

وأكد وكيل أول حضرموت أن قيادة السلطة المحلية تحرص بشكل سنوي على رعاية الحملات والفعاليات التوعوية والتثقيفية للتوعية بسرطان الثدي ومشاركة العالم أجمع في التوعية بهذا المرض خلال شهر أكتوبر .

وأثنى الوكيل على جهود مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان في مكافحة مرض السرطان وتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية ، كما أشاد بتفاعل المؤسسة بشكل سنوي مع هذه المناسبة العالمية من خلال تنفيذ برنامج توعوي متكامل يستهدف كافة فئات المجتمع .

ودعا وكيل أول النساء جميعاً التوجه الى عيادات الفحص المبكر لسرطان الثدي بشكل دوري ، كما وجه ندائه للرجال للدفع بنسائهم والاطمئنان عليهن من خلال مراكز الكشف المبكر المنتشرة في مختلف المديريات .

بدوره أكد نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان عوض يسلم باحنحن أهمية اقامة الفعاليات التوعوية بسرطان الثدي لجعل مجتمعنا صحيح وخالٍ من هذا المرض الخبيث ، مشيداً بضرورة دعم جهود المؤسسة لمكافحة هذا المرض الخبيث .

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وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل) الدكتور وليد عبدالله البطاطي أن المؤسسة تهتم في شهر أكتوبر من كل عام بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تتميز بالتنوع لرفع الوعي بسرطان الثدي ، لنشر التوعية بأهمية الكشف المبكر بالمرض في كل الأماكن ولجميع القطاعات وفي جميع فروع المؤسسة بمديريات ساحل حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة ،

وأضاف أن اكتشاف المرض مبكراً يسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج علاجية ناجحة ، مشيراً الى أن المؤسسة اعتمدت هذا العام العديد من الفعاليات التوعوية حيث ستضاء أبرز المعالم الأثرية في مدينة المكلا والشحر وسيئون باللون الوردي وتنفيذ محاضرات توعوية تستهدف أكبر عدد من النساء وفعاليات رياضية على كأس الشهر الوردي ومسابقات ثقافية وتوزيع مطبوعات توعوية ونشر المحاضرات والفلاشات التوعوية واللقاءات المباشرة مع المختصين عبرالقنوات الفضائية والاذاعات المجتمعية ووسائل الاعلام المختلفة .

وفي الوقت ذاته واحتفاءً بهذه المناسبة دشنت فعاليات الشهر الوردي في جميع فروع ومكاتب المؤسسة بمديريات ساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة .

ويخصص شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بسرطان الثدي انطلاقاً من مبادرة منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمرض ، الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً ، وفقاً لإحصائيات المنظمة .

ويتخذ العالم شهر أكتوبر من كل عام ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي لرفع الوعي بسرطان الثدي وسبل الوقاية منه ،

ولمساندة المرأة عبر إطلاق حملات التوعية والتثقيف من هذا المرض الفتّاك، وأتت فكرة هذا المشروع انطلاقاً من معدلات نسبة الشفاء الكبيرة من هذا المرض إذا أكتشف وشخّص مبكراً ، حيث تصل نسبة الشفاء منه إلى 95% بإذن المولى تعالى .

وتهدف هذه الفعاليات الى تشجيع إقدام النساء على عمل فحص السونوماموجرام والوصول لعيادات الكشف المبكر المنتشرة في أنحاء مديريات محافظات حضرموت وشبوة والمهرة .