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خسائر كبيرة للحوثيين في صعدة

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ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت بإسناد من مقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية، أمس الاثنين، من إحراز تقدمات نوعية شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة.

 

وقال قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، في تصريح رسمي، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مزدوجاً على مواقع شرق جبل شيحاط ومواقع أخرى غرب قرية آل مزهر، وحررت مواقع مهمة في مديرية باقم بصعدة.

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وأكد العميد الحارثي أن «العملية العسكرية التي نفذتها وحدات عسكرية مدربة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد، وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم».

 

وأوضح أن كاميرات المراقبة والاستطلاع رصدت مجاميع ميليشيات الحوثي الانقلابية وهي تلوذ بالفرار تاركة خلفها جثث القتلى والمصابين والكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي غنمها عناصر الجيش، الذين قال إنهم مستمرون في عملياتهم العسكرية، حتى يتم تحرير كامل الأراضي من الميليشيات المدعومة إيرانياً.

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