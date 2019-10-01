الحكيم يدعو إلى مضاعفة جهود رعاية المسنين

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى مضاعفة جهود رعاية المسنين في دور العجزة، لافتاً إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لرفع نسبة الوعي لدى المجتمع لتكريم كبار السن ورعايتهم. وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في اليوم العالمي للمسنين وانطلاقاً من تعاليم كل الشرائع السماوية والإنسانية نشدد على أهمية إيلاء شريحة المسنين الاهتمام الكافي الذي يوفر لهم البيئة الكريمة والصحية والسليمة للعيش بأمان واستقرار".



وأضاف الحكيم: "ليكن هذا اليوم مدعاة لتكاتف إنساني من أجل إنصاف من أفنى العمر في تربية النشئ الجديد أو خدمة الوطن من موقع وظيفي أو اجتماعي، وندعو الجهات المختصة إلى مضاعفة جهود رعاية هذه الشريحة في دور العجزة ونحث على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لرفع نسبة الوعي لدى المجتمع لتكريم كبار السن ورعايتهم".

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