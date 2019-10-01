الزوراء يعلن تفاصيل إصابة مدافعه

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "بعد إجراء الفحوصات الطبية للاعب نجم شوان، تبين تعرضه لتمزق في العضلة الضامة وعودته للملاعب تعتمد على مدى تعافيه من الإصابة".

يذكر أن شوان شارك أساسياً في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشرطة، لكنه عانى من بعض الالام، مما دفعه لإجراء الفحوصات الطبية، التي أكدت تعرضه للإصابة.

