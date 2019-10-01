نائب يكشف عن 'اجراءات نيابية' بعد ثبوت تورط اسرائيل قصف مقرات الحشد

شدد نائب عن تيار الحكمة، الثلاثاء، ان اعلان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عن نتائج التحقيقات باستهداف مقرات الحشد الشعبي واثبات تورط اسرائيل في بعض تلك الاعتداءات "ينبغي ان لايمر مرور الكرام"، مشيرا الى ان مجلس النواب سيتخذ عدة اجراءات بالاسبوع المقبل بهذا الصدد.
واضاف المرشدي، ان "اعلان رئيس الوزراء عن نتائج التحقيقات ينبغي ان لايمر مرور الكرام، وان تتخذ خطوات جادة لعلاج هذا الوضع"، لافتا الى ان "مجلس النواب سيعمل بشكل جدي لاستضافة رئيس الوزراء والقيادات الامنية ومنهم قائد القوة الجوية والوزراء المعنيين بالملف الامني وابلاغ سفراء الدول الاعضاء بالتحالف الدولي بتلك الانتهاكات".
وشدد قائلا ان "الحكومة مطالبة بابلاغ التحالف الدولي بتلك النتائج على اعتبار انه المعني بحماية الاجواء العراقية اضافة الى وجود الاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن".
واكد المرشدي، ان "الولايات المتحدة بحال لم تتخذ اجراءات فعلية لحماية اجواء العراق، فينبغي مراجعة الاتفاقية معها لانها لن تلبي الحاجة ولا جدوى من البقاء عليها".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اكد، امس الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، فيما لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.
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