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قلق قطري بعد نقل قاعدة العديد من الدوحة

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

قاعدة العديد

قاعدة العديد

قلق قطري بعد نقل قاعدة العديد من الدوحة

كتب

الخليج 365

تسبب نبأ نقل واشنطن قاعدتها العسكرية العديد فى قطر، بمخاوف الدوحة فى ظل التوترات الجارية فى المنطقة وانغماسها فى دعم وإيواء الإرهاب.

 

ويأتي ذلك القرار بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقد الاستثمار المبرم بين واشنطن والدوحة لاستخدام القاعدة بحول 2023.

 

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واختبر سلاح الجو الأمريكي بنجاح نقل قيادة العمليات من قاعدة العديد في قطر إلى مقر قيادته المركزية في ولاية ساوث كارولاينا في الولايات المتحدة، في إجراء هو الأول من نوعه.

 

وخيم السكون على مدار 24 ساعة على قاعة التحكم في قاعدة العديد الجوية، التي من المفترض أن تكون واحدة من الأكثر انشغالا في العالم، وخلت تماما من الموظفين، وفق ما أظهرت صور وكالات الأنباء العالمية.

 

وتعد القاعدة الأمريكية العسكرية الأضخم في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من قطر مقرا لها.

 

وإثر تلك الخطوة التي اعتبرها البعض بمثابة رفع الحصانة الأمريكية من على قطر لدعمها للإرهاب.

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