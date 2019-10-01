نجل جمال خاشقجي يضع حداً لاعلام قطر ويقول لن نسمح لمن يستغل القضية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

نجل جمال خاشقجي

كتب الخليج 365

قال صلاح جمال خاشقجي، أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته.



وأضاف في تغريدة نشرها عبر صفحته في تويتر، «أن هؤلاء هم خصوم الوطن وأعداؤه».

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وتابع: أن والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منه، منوّهاً إلى أنه بدوره لن يقبل أن تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

وأكد أن لديه ثقة مطلقة بقضاء المملكة العربية السعودية للوصول إلى العدالة الكاملة بمرتكبي الجريمة النكراء.

وأنهى حديثه أنه سيكون كما كان والده جمال مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته.

ويقوم اعلام قطر بمحاولة استلال مستمرة لقضية خاشقجي من اجل المزايدة والهجوم على المملكة العربية السعودية بشكل عام.