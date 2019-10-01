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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
نجل جمال خاشقجي
كتب
الخليج 365
قال صلاح جمال خاشقجي، أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته.
وأضاف في تغريدة نشرها عبر صفحته في تويتر، «أن هؤلاء هم خصوم الوطن وأعداؤه».
وتابع: أن والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منه، منوّهاً إلى أنه بدوره لن يقبل أن تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.
وأكد أن لديه ثقة مطلقة بقضاء المملكة العربية السعودية للوصول إلى العدالة الكاملة بمرتكبي الجريمة النكراء.
وأنهى حديثه أنه سيكون كما كان والده جمال مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته.
ويقوم اعلام قطر بمحاولة استلال مستمرة لقضية خاشقجي من اجل المزايدة والهجوم على المملكة العربية السعودية بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل جمال خاشقجي يضع حداً لاعلام قطر ويقول لن نسمح لمن يستغل القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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