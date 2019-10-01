الجامعة اللبنانية اعلنت حاجاتها للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

اعلنت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الآداب و​العلوم​ الإنسانية، في الإختصاصات التالية:

علم النفس 11 أستاذ

​اللغة​ الإنكليزية وآدابها 8 أساتذة

الجغرافيا أستاذ واحد

تقدم الطلبات لدى عمادة الكلية ـ ​الدكوانة​، ابتداء من 2/10/2019 لغاية 9 منه ضمنا.

كذلك، اعلنت رئاسة الجامعة حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه لتدريس بعض الإختصاصات في كلية الإعلام. تقدم الطلبات لدى عمادة الكلية، ابتداء من 2/10/2019 لغاية 9 منه ضمنا.