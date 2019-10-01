الجامعة اللبنانية اعلنت حاجاتها للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، في الإختصاصات التالية:
علم النفس 11 أستاذ
اللغة الإنكليزية وآدابها 8 أساتذة
الجغرافيا أستاذ واحد
تقدم الطلبات لدى عمادة الكلية ـ الدكوانة، ابتداء من 2/10/2019 لغاية 9 منه ضمنا.
كذلك، اعلنت رئاسة الجامعة حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه لتدريس بعض الإختصاصات في كلية الإعلام. تقدم الطلبات لدى عمادة الكلية، ابتداء من 2/10/2019 لغاية 9 منه ضمنا.
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