طقس اليوم غائم جزئياً يتحول بعد الظهرالى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً يتحول بعد الظهرالى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل الضباب على الجبال.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات مع احتمال تساقط لبعض الامطار الخفيفة في المناطق الجبلية ليل الاربعاء / صباح الخميس.
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
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