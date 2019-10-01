طقس اليوم غائم جزئياً يتحول بعد الظهرالى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً يتحول بعد الظهرالى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع تشكل ​الضباب​ على الجبال.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات مع احتمال تساقط لبعض ​الامطار​ الخفيفة في المناطق الجبلية ليل الاربعاء / صباح الخميس.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.