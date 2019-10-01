أبو سعيد التقى رئيس جامعة الحكمة وبحث معه الاوضاع الحقوقية في لبنان

التقى رئيس جامعة الحكمة الاب خليل شلفون مفوٌض الشرق الأوسط للجنة الدولية هيثم ابو سعيد وبحث معه الأوضاع الحقوقية في لبنان، بالإضافة إلى البرامج المطلوب العمل عليها من أجل ضمان سير تطبيق صحيح الشرعة والعهد الدولي الذي أقرّته الأمم المتحدة.
كما وقّع الجانبين بروتوكول تعاون من أجل تنسيق المؤتمرات والسير ببرامج تضمن ما تم نقاشه في اللقاء للبدء بتطبيق القوانين الدولية.
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