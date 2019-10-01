حاكم مصرف لبنان أصدر قرارا يتعلق بتعديل الاعتمادات والبوالص المستندية

أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، تعميماً يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية. وفيما يلي نص التعميم:

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