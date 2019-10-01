هاشم: اي مماطلة او إدارة الظهر للازمة الراهنة ستضع البلد على شفير الهاوية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان "ما وصلت اليه الحالة الاقتصادية والتحركات التي حصلت لا يمكن التعاطي معها بخفة واستهتار وكاننا غير معنيين او انه امر عابر لا يستاهل ان يزعج البعض نفسه، ما يجري في هذه المرحلة دقيق وخطير يستدعي تحركا سريعا للبدء بخطة طوارىء إنقاذية وليتحمل الجميع مسؤوليتهم وخاصة الحكومة".
واعتبر هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان اي مماطلة او إدارة الظهر للازمة الراهنة ستضع البلد على شفير الهاوية، فالحل ليس مستحيلا والقضية هي في القرار والإرادة اذا وجدا وإلا على الوطن السلام.
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