اتحاد بلديات الشقيف– النبطية: إقفال مطمر العوادم حال دون استمرار تشغٌيل معمل فرز النفايات

أعلن ​اتحاد بلديات الشقيف​ – ​النبطية​، في بيان "ان يهمنا أن نضع بٌين أٌيدٌيكم بعض الإجراءات التًي عملنا علٌيها منذ مدة إلى الآن فًي سبٌيل وضع حد لأزمة النفاٌيات ضمن منطقة الاتحاد الجغرافٌية حٌيث أجرٌينا مناقصة لتشغٌيل معمل الفرز التًي فازت شركة معمار بتشغٌيله والتًي بدأت بعملها التجرٌيبًي منذ مدة إلا أن إقفال مطمر العوادم حال دون الاستمرار بالتشغٌيل وكنا فًي الوقت عٌينه قد أجرٌينا مناقصة فًي دائرة المناقصات لجمع ونقل النفاٌيات من قرى الاتحاد حٌيث وضعنا فًي دفتر الشروط بندا يلزم المتعهد بتأمٌين مطمر أو أكثر للنفاٌيات وذلك على مسؤولٌيته ونفقته، فرسي الالتزام على شركة النسيم التي بدأت أعمالها فعليا".

ولفت البيان الى ان "أمام مشهد تكدس ​النفايات​ في الشوارع قمنا بإنذار الشركة بضرورة الإلتزام بموجباتها وفقا للعقد أي أن تقوم بجمع النفايات وطمرها تحت طائلة إتخاذ الإجراءات الازمة وفقا للعقد اذا قصرت في عملها، ذلك أن التقصير في هذا الأمر سيرتد سلبا على صحة أهلنا وأبنائنا وينم عن تهرب واضح في الموجبات التعاقدية للشركة الملتزمة".