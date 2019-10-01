النشرة: توقيف مطلوب بعين الحلوة ووقد جرى تسليمه الى مخابرات الجيش

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "القوة المشتركة الفلسطينية" في ​مخيم عين الحلوة​، أوقفت الفلسطيني (ص. م) من منطقة "البركسات" والمطلوب بعدد من مذكرات التوقيف بتهمة الاتجار ​المخدرات​.

ولفت الى انه جرى تسليمه إلى مخابرات الجيش ال​لبنان​ي عند الحاجز الغربي لمخيم عين الحلوة لجهة حسبة صيدا بناء على تعليمات قائد ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني في مخيمات لبنان ​اللواء​ صبحي ابوعرب.