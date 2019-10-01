النشرة: توقيف مطلوب بعين الحلوة ووقد جرى تسليمه الى مخابرات الجيش

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان "القوة المشتركة الفلسطينية" في مخيم عين الحلوة، أوقفت الفلسطيني (ص. م) من منطقة "البركسات" والمطلوب بعدد من مذكرات التوقيف بتهمة الاتجار المخدرات.
ولفت الى انه جرى تسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند الحاجز الغربي لمخيم عين الحلوة لجهة حسبة صيدا بناء على تعليمات قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيمات لبنان اللواء صبحي ابوعرب.
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