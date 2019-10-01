لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن " مكتب الاعلام في ​القصر الجمهوري​ طالعنا بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة ​الدولة​ المالية.‫ ولكن أين المادة 19 من اعلان ​حقوق الانسان​ التي تنص على ​حرية التعبير​؟ أوليس من الافضل وضع حد ل​سياسة​ تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد: أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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