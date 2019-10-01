الصايغ: من المؤسف اقتناع المسؤولين بأن اجندات مخفية تقف وراء الازمة الاقتصادية

اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "أكثر ما يؤسفنا اليوم هو اقتناع بعض كبار المسؤولين بأن وراء الأزمة الاقتصادية أجندات مخفيّة وتآمراً على العهد، وأنه بالتالي يكفي التهديد بعقوباتٍ تطال مطلقي "الشائعات" حول تردّي الأوضاع،ليستوي الواقع الاقتصادي والمالي ويزدهر ​لبنان​"، متسائلا:"هل المطلوب حرف الأنظار عن تراكم سياسات خاطئة وتجاهل ما يجري من إثارةٍ للنعرات الطائفية، وتخبّطٍ في ال​سياسة​ الخارجية، وفشلٍ في الرؤيا الاقتصادية، وتفشٍّ للهدر و​الفساد​، وتغاضٍ عن معابر التهريب، واستنزافٍ متواصل في ​الكهرباء​، والتهرب الجمركي والضريبي، وتدمير ​البيئة​؟".

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