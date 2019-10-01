مجلس الأمن القومي التركي: سنعزز جهودنا الصادقة لإنشاء منطقة آمنة بسوريا

أعلن ​مجلس الأمن القومي التركي​ أن "​تركيا​ ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في ​سوريا​، من أجل ضمان عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن".

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