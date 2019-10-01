إجلاء سكان في بابوا غينيا الجديدة بعد ثوران بركان

ثار بركان اولاوون في بابوا غينيا الجديدة في ساعة مبكرة مطلقا حممه الحمراء ومجبرا الأهالي الذين عادوا حديثا على مغادرة منازلهم.
وأوضح مدير مرصد رابول لنشاط البراكين إيما إيتيكاراي، أن نشاطا زلزاليا رصد منتصف يوم الاثنين قبل أن يثور البركان حوالى الساعة 4,30 صباحا، مشيرا الى أنه "لم يصدر عنه أي ضجيج وحصل ذلك في الظلام قبيل الفجر. كان ثورانه مرئيا مع تصاعد توهج أحمر حتى ارتفاع أقل من مئة متر عن القاعدة".
وكان بركان أولاوون، الواقع في أرخبيل بيسمارك النائي، قد تسبب بنزوح ما بين 7 آلاف و13 آلف شخص من منازلهم عندما ثار في حزيران الماضي.
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