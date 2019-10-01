شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل المساجد لثكنات وتجنيد الأطفال وسجون سرية أبرز انتهاكات الحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قدمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية مداخلة شفهية أمام الدول الأعضاء فى المجلس، انتقدت فيها الانتهاكات التى ترتكبها مليشيا الحوثى بحق المدنيين فى اليمن والتى يصل بعضها حد جرائم الحرب.

ورصدت المؤسسة انتهاكات ميليشيا الحوثى فى حق المواطنين اليمنيين، والتى يُمكن تلخيصها فى النقاط التالية:

1- التصعيد العسكرى ما زال مستمرا سواء من خلال قصف المنازل أو استهداف المدنيين من قبل القناصة.

3- تفجير 31 منزلاً وتدمير 4 جسور.

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5- نهب وإتلاف 1320 مزرعة للمواطنين.

7- استهداف عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية.

9- إعدام وحبس أعداد كبيرة من اليمنيين.

11- تجنيد مليشيا الحوثي لعشرات الآلاف من الأطفال بالمخالفة لنص المادة 38 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

13- خلال النصف الأول من عام 2019 تم رصد 120 حالة اعتقال لنساء فى محافظة صنعاء فقط، معظمهن تم احتجازهن فى مرافق التحقيق الجنائى.