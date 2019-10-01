كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر": السياحة تعاني من خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عانت السياحة القطرية فى ظل السياسات التى ينتهجها نظام تميم بن حمد من خسائر فادحة، تسببت فى تدهور واسع، وتراجع فى مؤشرات الإشغال ، الأمر الذى أثار مخاوف أصحاب الفنادق والعاملين بالقطاع السياحى، الذين يواجهون اليوم شبح الإفلاس بشكل متزايد، حسبما كشف موقع "مباشر قطر".

وأضاف موقع مباشر قطر، أن هذا الوضع المتدهور الذى تعيشه السياحة القطرية تتضح معالمه من التقارير الرسمية، التى تصدر عن المؤسسات القطرية الرسمية، والتى تؤكد أن تراجع السياحة القطرية يعود فى المقام الأول إلى السياسات الخاطئة، وينتهجها نظام تميم بن حمد الحاكم، خاصة وأن سياساته زادت من عزلة قطر .

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ولفت الموقع إلى أن البيانات الرسمية تؤكد أن السياحة الوافدة لقطر بلغت 1.819 مليون سائح فى 2018، بينما كانت فى العام السابق له 2017 نحو 2.256 مليون سائح ، وفقا للبيان الصادر من وزارة السياحة القطرية ، الذي أكد تراجع السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجى الخمس إلى قطر إلى 200.1 ألف سائح خلال العام الماضى، بينما في عام 2017 بلغت 752.8 ألف سائح .

وأوضح موقع مباشر قطر، أن السياحة الوافدة من الدول العربية الأخرى، بخلاف دول التعاون ، تراجعت أيضا بنسبة 22.3% خلال العام الماضى، لتؤكد مجددا أن آثار المقاطعة العربية قد أدت إلى أضرار واسعة طالت القطاع السياحى فى قطر .