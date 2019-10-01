كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج مسيرات في هونج كونج مع احتفالات اليوم الوطني للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدى الالاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، الذين يرتدون ملابس سوداء، الحظر الذي فرضته الشرطة وساروا في وسط هونج كونج اليوم الثلاثاء، وحثوا الحزب الشيوعي الصيني على "إعادة السلطة إلى الشعب" مع احتفال الحزب بعيده السبعين للحكم.

تجمهر الآلاف من الناس في مواقع متعددة في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي كانت تخضع لقيود أمنية مشددة. تم إغلاق ما لا يقل عن 11 محطة لمترو الأنفاق، ووقف عشرات من رجال الشرطة للحراسة خارج المكاتب الحكومية.

وقال الناشط لي تشوك يان "اليوم خرجنا لنقول للحزب الشيوعي أن أهالي هونج كونج ليس لديهم ما يحتفلون به.. نحن نحزن أنه خلال 70 عامًا من حكم الحزب الشيوعي، يتم حرمان الناس في هونغ كونغ والصين من الحقوق الديمقراطية. سنواصل القتال".

تم إغلاق العديد من مراكز التسوق في جميع أنحاء هونغ كونغ وسط مخاوف من الفوضى. دعت الملصقات في المدينة إلى الاحتفال بذكرى 1 أكتوبر ك "يوم الحزن".

وقال بوب وونج، البالغ من العمر 40 عامًا، وهو يرتدي قميصًا أسود وجينزًا داكنًا، إن ملابسه تعبر عن "الحداد" على "وفاة مستقبل هونغ كونغ".

و اعربت بلاك إيفون نغ، 67 عامًا، عن غضبها من اعتقال العديد من الشباب في الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر، قائلة "نحن لا نحتفل باليوم الوطني".

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في صباح اليوم الثلاثاء، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق مشاجرة قصيرة بين مؤيدي بكين ومجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الوقت الذي احتفلت فيه حكومة المدينة بالذكرى السنوية في احتفال رسمي. تم إلغاء عرض سنوي للألعاب النارية قبل أسبوعين.

واصطف رجال الشرطة لفصل المتظاهرين والمحتجين المضادين، لكن تبع ذلك بعض المشاجرات البسيطة. تم اعتقال اثنين من المتظاهرين المؤيدين لبكين.

أخبر رئيس وزراء هونغ كونغ ماثيو تشيونغ مئات الضيوف في حفل استقبال أن المدينة فقدت هويتها بسبب أعمال عنف قام بها المتظاهرون. كان تشيونغ يمثل الرئيسة التنفيذية، كاري لام، التي قادت وفدًا إلى بكين للانضمام إلى احتفالات العيد الوطني هناك.

وقال تشونج إن بكين تؤيد إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يمنح هونج كونج الحريات والحقوق التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي تأييدا كاملا. تم تنفيذ النظام عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. بدأت الاحتجاجات في أوائل يونيو على مشروع قانون لتسليم المجرمين وصفه الناشطون إنه مثال على تلاشي هذه الوعود.

حذرت الشرطة الاثنين من أن المتظاهرين المتشددين قد يشاركون في أعمال متطرفة "أقرب إلى الإرهاب"، مثل قتل ضباط الشرطة، والتنكر في زي مسؤولي الشرطة لقتل المدنيين والحرق العمد، بما في ذلك في محطات الوقود. سخر الناشطون من التأكيد باعتباره تكتيكًا مخيفًا.

