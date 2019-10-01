كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان ترفع ضريبة المبيعات إلى 10 ٪ وسط علامات ضعف الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم رفع ضريبة المبيعات الوطنية في اليابان من 8٪إلى 10٪ اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة التي تأخرت طويلًا إلى عرقلة مسار النمو الهش لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المسؤولون إنه تم اتخاذ تدابير وافرة للتخفيف من آثار الارتفاع بعد الزيادات الضريبية السابقة - أي بزيادة نقطتين إلى 5 ٪ في عام 1997 وأخرى إلى 8 ٪ في عام 2014 - التي أدت إلى الركود.

اجل رئيس الوزراء شينزو آبي هذا الارتفاع مرتين لكنه قال إنه أمر لا مفر منه بالنظر إلى ارتفاع تكاليف رعاية المسنين والديون الوطنية المتزايدة مع تقدم السكان في العمر. بعد عقود من العجز المالي التي أدت إلى ارتفاع الدين بأكثر من ضعف حجم الاقتصاد، وعد آبي بالعودة إلى التوازن بحلول عام 2025، لكن سوف يتطلب ذلك استمرار النمو بوتيرة صحية.

تزامنت زيادة ضريبة المبيعات مع صدور بيانات تظهر وصول معنويات العمل بين الشركات المصنعة الكبرى التي تزداد سوءًا في سبتمبر إلى أسوأ مستوياتها منذ عام 2013.

كانت النتيجة أفضل من المتوقع، ولكن من المتوقع أن تتدهور التوقعات أكثر من خلال التقرير الربع سنوي لشهر ديسمبر من استطلاع بنك اليابان، والذي يطلق عليه "تانكان".

وقال أوكسفورد ايكونوميكس في تعليق: "يتأثر منتجو المواد الأساسية بشكل خاص، مما يعكس حركات سوق السلع الحديثة، وكذلك منتجي الآلات ذات الأغراض العامة والإنتاج، الذين يتعرضون للمخاطر الناجمة عن إعادة التصعيد الأخير للاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

أظهرت بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع انخفاض الإنتاج الصناعي في أغسطس، في حين ظل معدل البطالة عند أدنى مستوى خلال 26 عامًا بنسبة 2.2٪.

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توسع الاقتصاد بوتيرة سنوية بلغت 1.8 في المئة في أبريل ويونيو، أسرع مما كان متوقعا. ولكن من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الصادرات وارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض النمو في الأشهر المقبلة.

تغطي زيادة ضريبة المبيعات معظم السلع والخدمات من الملابس والإلكترونيات إلى رسوم النقل والطب، لكن سعت الحكومة إلى تخفيف آثارها عن طريق الإعفاءات الضريبية لشراء المنازل والسيارات. كما أنها أبقت الضريبة على محلات البقالة دون تغيير بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض وتوفر التعليم المجاني قبل المدرسة للعائلات.

وقال يوشهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء عشية رفع الضرائب "سنبذل أقصى جهد لدرء أي خطر لحدوث هبوط في الاقتصاد."

يقول المحللون إن رفع الضرائب يمثل خطر انكماشي في وقت ينمو فيه عدم اليقين بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح توشيهيرو ناجاهاما، كبير الاقتصاديين بمعهد أبحاث حياة داي إيتشي: "بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، فإن التوقيت سيء".

وأشار إلى أن الاقتصاد تباطأ منذ أواخر العام الماضي وأن الطلب الناتج عن طفرة البناء في أولمبياد طوكيو 2020 يتلاشى. الخوف هو أن ذلك قد يفسد سنوات من الجهود للهروب من شبح الانكماش، حيث يؤدي انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب إلى انخفاض الاستثمار، وهو المحرك الرئيسي للنمو.

سيؤدي رفع الضرائب إلى فرض عبء إضافي تقديري على الأسر بما يزيد عن 2 تريليون ين (18 مليار دولار).