كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: سنمضي قدمًا في تعزيز رسالتنا التنموية والإنسانية حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تمضي قدما في تعزيز رسالتها التنموية والإنسانية وتحمل مسئوليتها في صون الكرامة والتخفيف من وطأة المعاناة حول العالم، وقال إن مبادرات رئيس الدولة تساهم بقوة في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة في العديد من الدول.

وشدد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أن الدولة اختطت بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نهجا متميزا وأسلوبا متفردا في أوجه العمل التنموي والإنساني، وحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة في تحسين مجالات العون الإغاثي والانتقال به من مجرد مساعدات آنية في أوقات الأزمات والكوارث إلى مشاريع تنموية تساهم في ترقية المجتمعات الضعيفة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بمقر الهلال الأحمر بأبوظبي اجتماع مجلس الإدارة الثالث للهيئة للعام الحالي.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن الهيئة ستظل تضطلع بدورها على الوجه الأفضل في كل الأحوال والظروف، مؤكدا أن هيئة الهلال الأحمر تستشرف عهدا جديدا من البذل والعطاء تعزيزا لمسيرتها الأخيرة، وتحقيقا للتطلعات والآمال العريضة في تخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

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وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مرحلة جديدة من المشاريع التنموية في قطاعي التعليم وتوفير مصادر المياه في الفلبين، وذلك ضمن جهود الإمارات لتعزيز مجالات التنمية والإعمار في المناطق المتأثرة من الكوارث الطبيعية في الفلبين.

ووصل إلى الفلبين وفد من الهلال الأحمر برئاسة حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات وعضوية عبيد رحمت البلوشي مدير المشاريع في الهيئة لتنفيذ هذه المهام.

وافتتح الوفد برفقة حمد سعيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين مدرسة "عطايا" في العاصمة مانيلا، تتكون من ثمانية فصول دراسية ومكاتب الإدارة والمرافق الخدمية الأخرى، وتستوعب سنويا 500 طالب، كما افتتح الوفد مدرسة دبي في العاصمة تستوعب أيضا 500 طالب وتتضمن ثمانية فصول دراسية والمكاتب الإدارية والخدمات الأخرى .. يواصل الوفد خلال هذا الأسبوع افتتاح المزيد من المشاريع الأخرى في عدد من المناطق التي تضررت مؤخرا بالأعاصير والكوارث.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن هذه المشاريع تحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وجسدت اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالأوضاع الإنسانية الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتداعياتها على سكان المناطق المتضررة في الفلبين.



