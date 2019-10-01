كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 ٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة منذ يونيو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 0.75 ٪، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتراجع.

يتبع التخفيض يوم الثلاثاء التخفيضات التي قام بها بنك الاحتياطي الأسترالي في يونيو ويوليو. في السابق، لم يغير البنك سعر الفائدة منذ ثلاث سنوات تقريبًا.

قال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إنه يريد استخدام تخفيضات الأسعار لجعل الاقتصاد ينمو بسرعة كافية لخفض معدل البطالة إلى 4.5٪. معدل البطالة الآن هو 5.3 ٪.

يعاني الاقتصاد الأسترالي من نهاية طفرة التعدين، إلى حد كبير لتزويد الصين، التي حملت البلاد من خلال الأزمة الاقتصادية العالمية دون ركود.

