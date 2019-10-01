كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعرض طائرات من طراز F-35 الأمريكية الصنع لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بعض طائراتها المقاتلة من طراز F-35 الأمريكية الصنع للمرة الأولى خلال احتفالها بيوم القوات المسلحة، وهو تطور من المحتمل أن يثير غضب كوريا الشمالية المنافسة.

وبموجب أكبر عملية شراء للأسلحة على الإطلاق، ستشتري كوريا الجنوبية 40 طائرة مقاتلة طراز F-35 من شركة لوكهيد مارتن بحلول عام 2021. وقد وصلت الدفعة الأولى من الطائرات إلى كوريا الجنوبية هذا العام. لقد تفاعلت كوريا الشمالية بحدة مع عمليات التسليم، واصفة إياها بأنها استفزاز خطير ينتهك الاتفاقيات الأخيرة بين الكوريتين بهدف خفض التوترات العسكرية.

في يوم الثلاثاء، استعرض الرئيس مون جاي-إن الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات من طراز F-35 والصواريخ وأنظمة المدفعية التي تم عرضها في بداية الحفل في قاعدة جوية في جنوب شرق كوريا الجنوبية.

وشاهد مون والمسؤولون الآخرون في وقت لاحق ثلاث طائرات من طراز F-35 وطائرات حربية أخرى تحلق في تكوين وثيق واحدة تلو الأخرى.

في خطاب متلفز خلال الحفل، قال مون إنه يشعر "بالأمان بشأن قوة جيشنا المسلح بمعدات جديدة مثل F-35As التي كشفنا عنها لأول مرة." مضيفا ان الكوريين الجنوبيين سيكونون "فخورين جدًا" بالقدرة العسكرية.

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نشرت كوريا الجنوبية سابقًا صورًا لطائراتها من طراز F-35، لكنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها عرض الطائرة في حدث رسمي منذ تسليم الطائرتين الأوليتين هنا في مارس، وفقًا لإدارة برنامج اقتناء الدفاع الذي تديره الدولة.

كان مون، الليبرالي الذي يؤيد المزيد من المصالحة مع كوريا الشمالية، وراء موجة من الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية. خلال قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونج يانج في سبتمبر الماضي، أبرمت الكوريتان مجموعة من الاتفاقات التي تهدف إلى تخفيف العداوات العسكرية مثل وقف التدريبات الحية في خط المواجهة الأمامية وتفكيك مراكز الحراسة على طول الحدود بينهما.

قال العديد من المحافظين في كوريا الجنوبية إن الاتفاقات قوضت إلى حد كبير الأمن القومي لكوريا الجنوبية لأن تهديدات كوريا الشمالية النووية لا تزال قائمة.

وقال مون خلال حفل يوم الثلاثاء إن الأمن القومي القوي سيدعم الحوار والتعاون مع كوريا الشمالية والجهود المبذولة لبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

ظلت الدبلوماسية النووية متوقفة إلى حد كبير منذ انهيار القمة الثانية بين كيم والرئيس دونالد ترامب في فيتنام في فبراير بسبب الخلافات حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية. عقد كيم وترامب اجتماعًا قصيرًا مرتجلًا على الحدود الكورية في أواخر يونيو واتفقا على استئناف الدبلوماسية.

