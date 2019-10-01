“واتساب” سيختفي من هذه الأجهزة العام القادم تعرف عليها

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن تطبيق “واتس آب” الشهير للدردشة والمراسلة لن يعمل في بعض الأجهزة الذكية بدءا من فبراير العام المقبل.

وتبعا للتسريبات فإن تطبيق “واتس آب” “أندرويد” القديمة كنظام (Android 2.3.7) بدءا من الأول من فبراير 2020، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من نظام iOS 8.

وسيعمل هذا التطبيق في الأجهزة التي تدعم نسخ 4.0.3 والنسخ الأحدث منها من أنظمة “أندرويد”، وكذلك الأجهزة التي تدعم أنظمة KaiOS 2.5.1، بما فيها أجهزة JioPhone و JioPhone 2.

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وأشارت تغريدة نشرها موقع WABetainfo إلى أن شركة “واتس آب” قد تتوقف عن دعم تطبيقها في الأجهزة والهواتف الذكية التي تدعم أنظمة iOS 8 أو النسخ الأقدم من أنظمة “آبل”.

ويشير الخبراء إلى أن “واتس آب” لن يعمل في الأجهزة القديمة كونه بات أكثر تعقيدا، ويحمل ميزات لا تستطيع هذه الأجهزة دعمها، كميزة تشغيل مقاطع الفيديو مباشرة داخل نافذة المراسلة، وكذلك ميزات الأمان التي تتعلق بتحميل التحديثات والتي تطلب من المستخدم إدخال بصمة اليد أو الوجه.