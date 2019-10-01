انطلاق فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، من قرية جت المثلث فعاليات إحياء مراسيم الذكرى الـ19 لهبة القدس والأقصى، من أمام ضريح الشهيد رامي غرة.

وحضر لزيارة ضريح الشهيد غرة في جت وفد لجنة المتابعة ونواب من القائمة المشتركة وقيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى رئيس مجلس جت المحلي ورؤساء سلطات محلية من المثلث وعدد من ذوي الشهداء، ووضعوا أكاليل الزهور على ضريح الشهيد وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة.

وتتواصل الفعاليات وزيارة الأضرحة في بلدات الشهداء وتتوج عصر اليوم بمسيرة مركزية ومهرجان ختامي في بلدة كفر كنا.

تفاصيل أوفى تباعا...