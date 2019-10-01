مجلس كفر كنا واللجنة الشعبية في زيارة لعائلة الشهيد محمد خمايسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام رئيس مجلس كفر كنا المحلي، د. يوسف عواودة، نائب الرئيس، عبد الحكيم طه، ووفد من اللجنة الشعبية، وأئمة المساجد، وشخصيات اجتماعية، بزيارة عائلة الشهيد محمد غالب خمايسي، مساء أمس الإثنين.

وجاءت هذه الزيارة تزامنا مع الذكرى الـ19 لهبة القدس والأقصى، وتخللت بعض الكلمات التي أكد من خلالها المتحدثون على أهمية إحياء هذه الذكرى.

ودعا المتحدثون أهالي كفر كنا والمنطقة للمشاركة في المسيرة المركزية التي تستضيفها كفر كنا.

يذكر أن المسيرة ستنطلق، اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا، من أمام النصب التذكاري لشهداء كفر كنا.