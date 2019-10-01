شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير يكشف الإنتهاكات القطرية ضد العمالة والان مع التفاصيل

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقرير يكشف الإنتهاكات القطرية ضد العمالة لديها، وما يعانيه العمال من معاملة غير آدمية، إضافة إلى ضياع حقوقهم سواء على الجانب المادى أو الإنسانى، فما بين قتل تشريد ومعاملة غير أدمية، والتى وصفت ملف العمالة فى التقارير الدولية بأنها أثارت الرأى العام ضد الدوحة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ورصدت تقارير عدة ما يعانوه العمال فى إمارة قطر، حيث لا يتقاضون أجورهم، رغم وعود الحكومة إلا أن الأمر ما زال خاضع لتلاعب أصحاب الأعمال بلا ضمير.

ورصدت التقارير إجبار 3 شركات قطرية تعمل فى مجال الإنشاءات والنظافة ما يقل عن 1600 عامل على إعادتهم إلى بلدانهم دون الحصول على أجورهم، فيما أشارت الفيفا أنها تعمل على التأكد من أن ما ذكرته التقارير العالمية غير مرتبط بمنشأت كأس العالم.

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ومن جانبه قال منسق التحالف المصرى لحقوق الإنسان سعيد عبدالحافظ، إن القائمون بالفيفا كان عليهم أن يسمحوا بذلك فمن غير المقبول أن يرضى الفيفا أن يتم الاستادات الخاصة ببطولة مهمة مثل كأس العالم بعمل السخرة والعبودية.

مضيفا أن رد فعل الفيفا لا يتناسب بما تمارسه الإمارة، ولكن من البداية من أسند البطولة إلى قطر وهى لا تتمتغ بالإمكانيات الفنية و البشرية واللوجستية فلا يمكنه أن يهتم بأن يدفن تحت الملاعب عشرات العمال، لافتا أن الأمل الوحيد هو تحرك رسمى للدول التى تنتمي إليها هؤلاء العمال المعتدى عليهم.



