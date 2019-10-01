شكرا لقرائتكم خبر عن "ثروت الخرباوي" يكشف دور القرضاوي والمدارس الدينية في أخونة قطر.. فيديو والان مع التفاصيل

قال الكاتب والمفكر المصري ثروت الخرباوي ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقنع الشباب المنضمين لها أنهم جنود الله الذين يدافعون عن الإسلام، ويسعون إلى تطبيقه.

وتابع الخرباوى خلال لقائه مع الإعلامية المصرية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «جماعة الإخوان صارعت للوصول إلى الحكم، بالرغم من عدم معرفتها بأصول إدارة البلاد»، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية أظهرت محمد على، فى محاولة لتأجيج الرأى العام، بنشر أكاذيب ومعلومات مزيفة، مشيدا بدور الإعلام المصرى فى مواجهته.

وأضاف: تنظيم الإخوان متواجد في قطر منذ عام 1954، بعد هروب بعض العناصر المتهمة في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان يوسف القرضاوى، وعبد المعز عبد الستار، أول من توجهوا إلى قطر حيث أسند إليه أمير قطر وقتها تأسيس مدرسة دينية.

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واستطرد: أول مجلة صدرت في قطر كانت عن طريق إحدى المدارس التابعة للإخوان، مشيرا إلى أن التوافق الفكرى بين حاكم قطر والعناصر الأولى الهاربة، أدى إلى توافد العديد من العناصر الإخوانية إلى الدوحة، الذين استهدفوا منذ البداية السيطرة على التعليم، فضلا عن تركيزهم على الإعلام، والذى انتهى بإنشاء قناة الجزيرة التى روجت أفكار تنظيم القاعدة الإرهابى.

وأردف أن الجماعة رأت أنه لا داعى لإقامة التنظيم بشكل رسمى فى قطر، كون النظام الحاكم أصبح إخوانيا، مؤكدا أن الإخوان قد يستغنون عن وجود رسمى لهم فى دولة ما، ويعوضون ذلك بالتنظيم السرى.