شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مصري: قناة الجزيرة القطرية هي صانعة الإرهاب بالمنطقة والان مع التفاصيل

أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب المصري ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أن قناة الجزيرة القطرية هي صانعة الإرهاب بالمنطقة وهي التي تمارس الانتهاكات بحق الدول العربية وهى سبب تدمير دول عديدة من خلال دعم الجماعات الإرهابية وبث الأكاذيب والإشاعات والفبركة الإعلامية لنشر الفوضى في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي مواجهة إرهاب هذه القناة الحقيرة ونظامها الإرهابي ممثلا في أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد ووجه " على " في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للشعب المصري العظيم الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في إسقاط أعلام قطر وإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية وإعلانه دعمه ومساندته بكل قوة لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية والخارجية ودعم القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية فى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي تواجه مصر داخليا وخارجيا.

وأكد الدكتور عبد الرحيم على أن الشعب المصري العظيم أكد للعالم كله اختيار الطريق الصحيح لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها، مؤكدًا أن المصريين افشلوا جميع مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والإعلام والقنوات الإرهابية التي حاولت استهداف أمن واستقرار مصر.