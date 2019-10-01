توقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، انخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من الجمعة المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الطقس ليوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا مع انخفاض بضع درجات بالحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا ولا تغيير في درجات الحرارة".
واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا ولا تغيير في درجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع انخفاض بدرجات الحرارة بضع درجات".
واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا ولا تغيير في درجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع انخفاض بدرجات الحرارة بضع درجات".
يذكر ان البلاد ما زالت تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة والتي وصلت في شهر ايلول الى اكثر 40 درجة مئوية.
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