عبد المهدي يحث على تهيئة الظروف المناسبة للعام الدراسي الجديد

وقال عبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه مع توجه ملايين التلاميذ والطلبة لمقاعد الدراسة نبارك لشعبنا وابنائنا الأعزاء والهيئات التعليمية والتدريسية في جميع المحافظات عامهم الدراسي الجديد( 2019 ــــ 2020 ) متمنين ان يكلل سعيهم بتحصيل العلم والمعرفة بالتوفيق والنجاح على طريق البناء والإعمار والتنمية .واضاف انه ليوم مميز وحدث مهم أن يباشر نحو عشرة ملايين تلميذ وطالب في مختلف المراحل دراستهم في مشهد آمن ومستقر يبعث الأمل بمستقبل هذا الشعب المعطاء وبإصراره وعزيمته على صنع الحياة .

وحث عبد المهدي، القائمين على القطاع التربوي على المزيد من العمل وتهيئة المتطلبات والظروف المناسبة وإنجاز المزيد من الأبنية والخدمات، مشيدا بالجهود التي بذلت لإدخال العديد من الأبنية المدرسية الى الخدمة هذا العام وتوفير الكتب والمستلزمات الدراسية والضرورية للتلاميذ والطلبة.



وشهدت مدارس محافظات العراق يوم امس الاثنين الموافق الـ30 من شهر أيلول الجاري، بدء العام الدراسي الجديد ، بمشاركة نحو (9906728) تلميذ وطالب توزعوا على 26971 مدرسة .