مقتل سبعة من عناصر 'داعش' بضربة جوية أميركية في ليبيا

أعلن قائد عمليات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال وليام غايلر، مقتل سبعة من تنظيم "داعش" بضربة جوية أميركية في جنوب ليبيا. وقال غايلر في بيان، بحسب "روسيا اليوم"، إن "حملتنا ضد تنظيم داعش وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضد الشعب الليبي".



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