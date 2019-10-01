الرئيس الصيني في اليوم الوطني لبلاده: ما من قوة يمكنها أن تهز أمتنا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، أنّ "ما من قوة" في العالم يمكنها أن تهز دعائم الأمة الصينية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في بكين في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

ومن بوابة تيان إنمين، المكان الذي أعلن منه ماو تسي-تونغ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1949 قيام الجمهورية الشيوعية، قال شي وقد ارتدى بزة ماوية داكنة اللون: "ما من قوة يمكنها أن تهزّ دعائم أمّتنا العظيمة. ما من قوة يمكنها أن تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من المضي قدماً".





وانطلقت الاحتفالات الضخمة بهذه المناسبة بـ70 طلقة مدفعية أطلقت من ساحة تيان إنمين التي ازدانت بملصقات عملاقة كتب عليها "العيد الوطني 1949-2019".

وبعدما، أعلن رئيس الوزراء لي كيقيانج انطلاق الاحتفالات، وقف الرئيس شي وحشد من القادة الحاليين والسابقين على وقع عزف النشيد الوطني، ثم اعتلى شي المنصة لإلقاء خطابه.

بعدها استعرض شي وسائر أعضاء القيادة الوحدات العسكرية المشاركة في العرض العسكري الضخم التي تقدمتها الوحدات الراجلة ومن ثم السيارة.

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وبمشاركة 15 ألف جندي ومئات الدبابات وصواريخ وطائرات حربية يتوقع أن يكون هذا العرض أحد أضخم الاستعراضات العسكرية التي تشهدها بكين.





والهدف هو تجسيد بروز أمة حققت خلال سبعين عاما نقلة بالغة الأهمية من وضعية الرجل المريض في آسيا إلى ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتعكس خطوات الجنود المنضبطة خلال الاستعراض، السلطة المعززة للحزب الشيوعي منذ تولي شي الرئاسة عام 2012.





وكان شي قد زار، الإثنين، مع كبار قادة الحزب الشيوعي الحاكم ساحة تيان انمين، حيث يوجد ضريح ماو الذي توفي عام 1976.





وقد تعهّد الرئيس الصيني، الإثنين، بالمحافظة على مبدأ "بلد واحد ونظامين" في هونج كونج، بعد شهور من المظاهرات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.