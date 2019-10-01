تعرف على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية تجاه دول الرباعي العربي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

لا تكف قناة الجزيرة الإرهابية، عن بث أكاذيب وشائعات حول دول الرباعي العربي، فتارة تهاجم الدولة المصرية وتحرض ضدها، كمحاولة للوقيعة بين الشعب، وتارة تشكك في قيادات المملكة العربية السعودية، وفي كلا الحالات، انكشفت الحقائق، والجميع أدرك خبث وفتنة تلك القناة التي تسعى لتخريب البلاد العربية.



ونرصد أكاذيب قناة الجزيرة تجاه دول الرباعي العربي كمحاولة للوقيعة بين شعوبها.

أكاذيب حول السعودية

رغم الرواية الرسمية، حول مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، في منزل صديقه، برصاص صديق آخر، إلا أن قناة الجزيرة، تواصل سقطاتها، بنشر الشائعات والروايات المشككة، حيث نشرت تقريرًا تحت عنوان: "ناشطون يشككون في رواية السعودية عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان"، دون تقديم دليلًا واحدًا أو مستند، يؤكد ما تقوله.

ونقلت قناة الجزيرة، تغريدات مشككة في مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، دون التأكد من صحتها، لتواصل سقطاتها، وتحريضها المستمر تجاه الدول العربية والزعماء العرب.

ودائمًا ما تتصيد قناة الجزيرة في الماء العكر، حيث أنها تجاهلت البيان الرسمي للمملكة العربية السعودية حول مقتل الحارس الشخصي، معلنة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن تفاصيل الحادث، لتصدر تخمينات وشائعات غير واقعية.

وتجاهلت قناة الجزيرة الإرهابية، مظاهرة الحب المقامة عبر "تويتر"، بعد مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، ولجأت لنقل تغريدات نشطاء قطر وتنظيم الحمدين، كمحاولة للتشكيك في رواية السعودية، أمثال الشيخة مريم آل ثاني، وفهد الغويدي، وجواهر آل ثاني.

أكاذيب حول مصر

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وتتمتع قناة الجزيرة بتاريخ طويل من الفبركة ونشر الشائعات والتحريض ضد مصر، وهو ما ظهر جليًا، خلال الآونة الأخيرة، حيث نشرت صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها لمظاهرات بعدة محافظات مصرية لدعم مخطط تنظيم الإخوان.

في الوقت نفسه، لم يغفل الإعلام المصري عن رصد الحقائق وكشف فبركة قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، حيث زعمت قناة الجزيرة، خروج الشعب المصري للتظاهر في الميادين، مستغلة توافد الجماهير المصرية عقب مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، ولكن كشفت الفبركة، حينما عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو، يوضح حالة المرور التي كانت تسير بشكل طبيعي بميدان التحرير.

كما نشرت فيديو وصور، الجمعة الماضية، ادعت أنها تظاهرات في مصر ضد مؤسسات الدولة وتم نشر الفيديو على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه فى الوراق بالقاهرة؛ الغريب في الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديوهات هما ذات الأشخاص.

التحريض ضد العرب

حالة من الفشل الساحق، تلاحق قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، وأدواتها الإعلامية، التي تستغلها في إثارة الفتنة والعنف بين أرجاء الدول العربية، حيث لحقتها الهزيمة، ما عرضها للإيقاف بأحكام قضائية، أو بحذفها من القمر الصناعي "نايل سات".

وتسعى قناة "الجزيرة" لتنفيذ مخطط وأجندة غربية بتشويه المنطقة العربية وبث السموم والتحريض ضد الأنظمة العربية، حيث كشف أمرها والنوايا الخبيثة للقائمين على إطلاقها، وأغلقت مكاتبها في الدول العربية، وإيقاف بثها.

ويلعب إعلام الإخوان الذي يتمثل في الجزيرة والشرق ومكملين وغيرهما من القنوات التي تبث من قطر وتركيا، دورًا خبيثًا في نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة ضد العرب.

ويسعى المسئولون عن إدارة قنوات الإخوان بالخارج، لتلميع كل من يدينون بالولاء لهم، جميعهم عرفوا، بترويج الشائعات والأكاذيب، بث الفتنة بين نفوس الشعب الواحد، لكن يظل بعضهم، يعملون كـ"كومبارس"، للكبار، حتى يحصلون على مبالغ طائلة.