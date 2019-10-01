ولي العهد السعودي: إذا لم يردع العالم إيران سترتفع أسعار النفط إلى مستوى خيالي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

حذر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، إذا لم يتحرك العالم لردع إيران، مراهناً على الحل السياسي لإنهاء الخلافات الحالية.



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وقال بن سلمان في مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية بثتها في الساعات الأخيرة: "إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً وحازماً لردع إيران، سنرى مزيداً من التصعيد الذي سيهدد المصالح العالمية"، وأضاف أن "إمدادات النفط ستتأثر والأسعار سترتفع إلى مستويات خيالية لم نرها من قبل في حياتنا".

واتفق مع ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عندما قال إن "ما قامت به إيران يعتبر عمل حرب"، معلناً أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أنه يأمل ألا يكون العمل العسكري ضرورياً ضد إيران، وأنه يفضل الحل السياسي، مؤكداً أن حرباً بين السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.