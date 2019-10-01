مجلس النواب الأميركي: استقالة نائب جمهوري حليف لترامب

أعلن مجلس النواب الأميركي أنّ النائب كريس كولينز الذي كان أول برلماني جمهوري يدعم دونالد ترامب في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض قدّم استقالته تمهيداً لمحاكمته بتهمة التداول من الداخل، مشيرا الى أن هذه الاستقالة ستصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المقرّر أن يعلن كولينز اليوم عزمه على الإقرار بالذنب.
واستقالة كولينز (69 عاماً)، النائب عن إحدى دوائر نيويورك، لن تغيّر موازين القوى في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون منذ كانون الثاني 2019.
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