ابو شقرا: ننتظر التعميم الذي سيصدر عن حاكم مصرف لبنان وجاهزون للتحرك

أعلن ممثل شركات توزيع ​النفط​ في لبنان، فادي ابو شقرا، ان "ننتظر التعميم الذي سيصدر عن حاكم ​مصرف لبنان​"، مشيرا الى "ان الشركات المستوردة للنفط هي من سيتبلغ بالتعميم والموضوع صار عند المصارف".

وأبدى ابو شقرا في حديث اذاعي، تفاؤله "بلقاءات رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مع حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​،" مؤكدا الجهوزية "لكل تحرك، في حال لم يتم حل المشلكة اليوم، وسنأخذ قرارنا وفق التطورات في هذا الاطار".

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