نحاس: خلال الأزمة يجب أن يكون هناك حسن ادارة للوضع

اشار النائب ​نقولا نحاس​ الى ان "​المال​ متوفر في ​لبنان​ ولكن ادارة المال ستتغير وخلال الأزمة يجب أن يكون هناك حسن ادارة للوضع"، معتبرا ان "وضع أصول لادارة هذه المرحلة هو أمر ايجابي ويجب أن يكون هناك ادراك أن البلاد تعيش في أزمة".

وفي حديث اذاعي راى نحاس ان "الناس يحتاجون للثقة ويجب أن يروا أن المسؤول هو على قدر المسؤولية التي أعطيت له وكل قطاع طبيعي يحتاج لتأمين حاجاته وهناك أزمة في الحصول على قدرة تأمين الدولارات لتأمين المواد الأساسية".

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