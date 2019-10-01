الجيش: توقيف 3 أشخاص اعتدوا بالضرب على سوري بتاريخ سابق

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "بتاريخه، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​زغرتا​، كلّاً من: (م.م)، (أ.ط) و(ع.ط)، اللذين ظهروا في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ سابق، وهم يعتدون بالضرب المبرح على السوري (ص.ف). وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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