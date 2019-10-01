الفيضات تفتك بالهند.. ومقتل 113 شخصا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمطار لم تتوقف خلال سبتمبر

وعادة ما تأخذ الأمطار الموسمية، التي تبدأ مع يونيو في الانحسار في أوائل سبتمبر، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أنحاء من البلاد هذا العام.

وذكر مسؤول أن 93 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ الجمعة بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.

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وقال ضابط الشرطة، سانتوش فيرما، إن ارتفاع مستويات المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.

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وذكر مسؤول في حكومة ولاية بيهار المجاورة، وهي منطقة زراعية ضربتها الفيضانات في وقت سابق هذا العام، أن عدد قتلى الأمطار الأخيرة بلغ 20 شخصا.

وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة بيهار، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار بالغة حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر ومستشفى كبيرا.

ونشرت السلطات في بعض الأجزاء قوارب لإنقاذ السكان.