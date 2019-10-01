النائب سامى رمضان: الرئيس السيسى يهتم بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، يؤكد الارتباط الوثيق بين الرئيس والشعب المصرى، حيث إنه ارتباط لا ينفك أبدا، فمنذ أن نادى الشعب المصرى الرئيس السيسى لينقذه وينقذ الوطن من مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية لم يفكر فى حياته بل كان فكره منصب على إنقاذ الشعب والوطن.

وقال النائب سامى رمضان، لـ"الخليج 365"، إن الرئيس السيسى كان دائما حائط الصد الذى حمى الشعب المصرى من الإرهاب ومخاطره، موضحا أن الرئيس يتسلح دائما بثقة الشعب فيه وفى قراراته لأنه يشعر بشعبه، فهو يطور ويصلح المنظومة الاقتصادية المتهالكة ويطور العشوائيات لتوفير المسكن المناسب للمواطن ليوفر له حياة كريمة.

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وتابع عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسى هو المواطن المصرى البسيط الذى يشعر بمتطلبات الأسرة المصرية واحتياجاتها، هو حريص على محدودى الدخل ويهتم بالفئات الأكثر احتياجا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة، حيث كتب الرئيس على حسابه الرسمى بفيس بوك: "فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".