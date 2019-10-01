للمصريين.. كيف تحصل على التأشيرة السياحية لزيارة السعودية في 9 خطوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أطلقت المملكة العربية السعودية، التأشيرة السياحية الإلكترونية، للسائحين الراغبين في زيارة المملكة وحضور الفعاليات السياحية، بقيمة مالية تبلغ نحو 440 ريالًا سعوديًا.
وأوضحت شركة "تسهيل مصر" عبر صفحتها الرسمية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية للمواطنيين المصريين الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية كالتالي:
1- تقديم جواز سفر ساري لأكثر من 6 أشهر.
2- ألا يقل عمر السائح عن 18 سنة مالم يكن برفقة ولي أمره.
3- استمارة إنجاز مسددة لرسوم التأشيرة والتأمين الصحي.
4- تذكرة سفر (ذهاب وعودة) مؤكدة.
5- حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية.
6- تقديم شهادة تعريف من العمل.
7- إثبات ملاءة مالية (تحمل أعباء المعيشة) مقدّم من أحد البنوك.
8- تقديم خط سير الرحلة.
9- تقديم المعلومات الشخصية بما فيها عنوان المتقدم للتأشيرة داخل مصر.
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