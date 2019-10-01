حدث ليلاً| تحذير من إعلانات العمرة المجانية.. وحقيقة فيديو "الخرتيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- صاحب فيديو "الخرتيت" يكشف حقيقة تصويره في مصر

قال الدكتور أحمد علام، صاحب الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يظهر "خرتيت" يسير في الشارع، إن الفيديو أكبر مثال على قوة الشائعات.

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- إدارة حدائق الحيوان: "موت الحيوان وحيد القرن الوحيد لدينا في أغسطس الماضي"

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، إن مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجول حيوان وحيد القرن في أحد شوارع القاهرة عار تمامًا من الصحة.

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- خبير سياسي: مصر صوب تدويل أزمة سد النهضة وطرحها على المجتمع الدولي

قال أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية، بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر الآن تتجه لتدويل قضية سد النهضة الإثيوبي وطرحها على المجتمع الدولي.

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- اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة تناقش مقترحات تشغيله

ناقشت اجتماعات اليوم الأول للجنة الفنية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا مقترحات ملء سد النهضة وتشغيله.

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- "التضامن": اليوم صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر

وجهّت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر، الثلاثاء، لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه.

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- "نصب واحتيال".. حماية المستهلك يحذر من إعلانات وهمية لرحلات عمرة مجانية

حذَّر اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من إعلانات وهمية تُنشر عبر بعض مواقع الإنترنت تطالب المواطنين بتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات عمرة مدفوعة التكاليف مجانية.

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- أبو سعدة: "العفو الدولية" نشرت معلومات مغلوطة غير موثقة عن الأوضاع في مصر

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه ليس من المعتاد أن تصدر منظمة العفو الدولية تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بل تصدر دائمًا بيانات صحفية وتقارير.

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- السكة الحديد: تركيب عربات مميزة وروماني مطورة بخط المناشي

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أعلنت السكة الحديد، تعديل تركيب عدد من القطارات بخط المناشي بعربات مميزة بدلا من العربات المطورة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وكذلك تركيب قطارات خط بنها/ ميت غمر والعكس بعربات روماني مطورة تم تحديثها.

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- التحالف العربي: الحديث عن "أسر جنود سعوديين" مسرحية حوثية

وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الإثنين، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".

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- نجل خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من السعودية وقادتها

قال نجل الصحفي السعودي، صلاح، إن خصوم وأعداء المملكة العربية السعودية، استغلوا قضية والده للنيل من وطنه وقيادات بلاده.

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- رئيس بيرو يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

أعلن رئيس بيرو، مارتن فيزكارا، أمس الاثنين، حلّ الكونجرس (البرلمان)، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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- صحيفة: روحاني رفض التحدث هاتفيًا مع ترامب

ذكرت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية أمس الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض محاولة من جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثات هاتفية ثلاثية تضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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- نيويورك تايمز: سعد الحريري يهدي عارضة أزياء 16 مليون دولار

في العام 2013، أرسل سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، مبلغًا بقيمة 16 مليون دولار أمريكي، إلى عارضة ملابس سباحة، من جنوب إفريقية، بعدما حظيا الاثنين بعلاقة رومانسية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

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- واشنطن تشدد العقوبات على مسؤول روسي متهم بالتلاعب في الانتخابات

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، مجموعة جديدة من العقوبات على مسؤول روسي متهم بإدارة منظمة إلكترونية علمت على التدخل في الانتخابات الأمريكية.

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- موسكو: القضاء على القوى الرئيسية لداعش وجبهة النصرة في سوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرخي فيرشينين، إنه جرى القضاء على القوى الرئيسية لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا.

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