صاحب فيديو "الخرتيت" يكشف حقيقة تصويره في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال الدكتور أحمد علام، صاحب الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يظهر "خرتيت" يسير في الشارع، إن الفيديو أكبر مثال على قوة الشائعات.

وأضاف علام خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أمس الاثنين، أنه صوّر الفيديو في مدينة "شيتوان" في دولة نيبال، بجوار محمية طبيعية، ومن الطبيعي في هذه المنطقة خروج حيوانات من المحمية إلى الشوارع، وهو ما حدث أثناء وجوده في أحد المطاعم بجوار المحمية.

وأشار إلى أنه فوجئ بانتشار الفيديو على موقع التواصل "فيس بوك"، بزعم أنه في القاهرة، موضحًا أن صوت اللهجة المصرية كان للمجموعة المصرية التي كانت معه في المطعم، وهو ما استغله البعض في ترويج الفيديو كما لو أنه حدث في مصر.