اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى". تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت. ويواجه المتهمون عدة تهم منها؛ الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها؛ الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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