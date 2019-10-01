رئيس البيرو يحل البرلمان والنواب يردون بتعليق صلاحياته

أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا، حل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لحل أزمة المؤسسات في البلاد.

وقال فيزكارا في خطاب بثه التلفزيون "لقد قرّرت حل الكونجرس والدعوة لانتخابات تشريعية".

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في إبريل 2021.

وصوت البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة يوم الإثنين على قرار علّق بموجبه "مؤقّتاً" ممارسة الرئيس مارتن فيزكارا لصلاحياته، وذلك ردّاً على قرار الرئيس حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وأوكل البرلمان صلاحيات فيزكارا إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز، في قرار أتى رداً على إعلان الرئيس حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بسبب خلاف بينه وبين المعارضة حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية.

وفيزكارا (56 عاماً) الذي كان نائباً للرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي انتخب في 2018 رئيساً للبلاد بعدما جعل من مكافحة الفساد شعاراً لحملته الانتخابية.