حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا في فترة الظهيرة خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية.
في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.
كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في الأربعاء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.
بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام.
في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.
وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.
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