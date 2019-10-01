نائب يؤكد عدم حسم استقالة وزير الصحة والاخير غادر الى خارج البلاد

اﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﺎﺋﺮون ﻣﻀﺮ اﻻزﻳﺮﺟﺎوي، أن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻼء اﻟﻌﻠﻮان ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ، وﻣﺎزال البرلمان ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺠﻮاب اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻻﻓﺘﴼ اﻟﻰ ان رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ لمنصب وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺴﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮان. وذﻛﺮ اﻻزﻳﺮﺟﺎوي، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ، ان "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮان ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻼم وﻟﻜﻦ اﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء رﺳﻤﻲ". Advertisements واﺿﺎف اﻻزﻳﺮﺟﺎوي، ان "اﻟﻮزارات المستقلة ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﻋﺒﺪ المهدي ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻛﻔﻮءة ﻟﻠﻮزارة المعنية ﻟﻴﻘﻮم البرلمان ﺑﺪوره ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل او اﻟﺮﻓﺾ". وﺗﺎﺑﻊ، ان "وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وﺳﺎﻓﺮ اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﻤﻞ اﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ ان "اﻟﻌﻠﻮان ﺣﺎول اﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮزارة، ﻟﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ﺻﺤﻴﴼ وﻟﻢ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮر العالمي، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻮزﻳﺮ وﺟﺪ ﺗﺮﻛﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ذﻫﺐ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ".

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